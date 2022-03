Ascolti Tv 4 marzo 2022, Fosca chiude in bellezza. Bello il ricordo di Lucio Dalla a Radio2 Social Club

Ascolti del 4 marzo 2022. In prima serata su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:06 alle 00:10, ha conquistato una media di 3.086.000 spettatori pari al 17,1%. Su Canale5 l’ultima puntata di Fosca Innocenti dalle 21:43 alle 23:39: 3.398.000 (16,5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.150.000 (5%). Su Italia1 The Transporter Legacy 1.039.000 (4,6%). Su Rai3 La promessa dell’alba 793.000 (3,7%). Su Rete4 Quarto Grado 1.317.000 (7,8%), il programma che riesce a trasformare in un talk anche il caso della morte di Lilly nel giallo di Trieste con il marito ospite e con gli opinionisti in studio che discutono animatamente davanti a un signore collegato che ha perso la moglie. Meglio sicuramente la Vita in Diretta che almeno evita il pollaio con un solo un criminologo/a che analizza le prove e le indagini dopo i servizi e i collegamenti degli inviati. Su La7 Propaganda Live 928.000 (5,8%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.200.000 (5,3%). Su Tv8 Quattro Matrimoni 281.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.089.000 (20,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.897.000 (15,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.317.000 (5,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.125.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.529.000 (6,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.734.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.074.000 (4,4%) e 1.085.000 (4,4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 425.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 272.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.879.000 (24,8%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.718.000 (19,1%).

In seconda serata su Rai1 Tv7 762.000 (11,6%). Su Canale5 Tg5 Notte 897.000 (8,2%). Su Rai2 Belve 370.000 (2,4%) e a tarda notte Radio2 Social Club 950 (1,8%): bravi Luca Barbarossa e Andrea Perrone a ricordare Lucio Dalla, peccato sia andato in onda troppo tardi. Su Italia1 Fire with Fire 433.000 (3,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 448.000 (4,4%). Su Rete4 Pier Paolo Pasolini Maestro Corsaro 258.000 (5,9%). Su La7 TgLa7 229.000 (5,2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 490.000 (3,2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 126.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA