Ascolti tv 4 marzo 2019, oltre 6 milioni e mezzo di spettatori per Il Nome della Rosa. L'Isola si tiene a galla, buon esordio per Made in Sud

Ascolti Tv di lunedì 4 marzo 2019. Su Rai1 oltre 6 milioni e mezzo per l’esordio della fiction Il Nome della Rosa pari al 27,4% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi (è finita all’una e un quarto) la media spettatori ha sfiorato i 2,9 milioni spettatori pari al 16,9%. Su Rai2 bene la prima puntata di Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta, media vicina a i 2 milioni e il 9,3%. Su Italia 1 Fast & Furious – Solo parti originali 5%. Su Rai3 il film con Richard Gere Autumn in New York 4,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,2%. Su La7 la serie Grey’s Anatomy 14 fa il 2,8%. Su Tv8 Agente 007 – Casinò Royal 2,2%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni 1,5%.



Nel resto della giornata da segnalare la crescita su Rete4 di Fuori dal Coro con Mario Giordano (3,9%), il buon risultato di Coffee Break su La7 (5,4%), su Rai2 de I Fatti Vostri (10,3% nella seconda parte). In seconda serata su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa 12,3% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA