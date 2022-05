Ascolti Tv 4 maggio 2022, in seconda serata il Costanzo Show doppia Porta a Porta

Ascolti del 4 maggio 2022 in prima serata non ci sono stati exploit degne di nota, al contrario della seconda serata in cui il Costanzo Show ha doppiato Porta a Porta, frutto anche dello scontro tra Sgarbi e Mughini che ha movimentato la vigilia della messa in onda. Questi i picchi registrati nel programma: alle ore 24:19 i telespettatori sintonizzati sono 1 milione 056 mila mentre alle ore 25:28 share al 22,6%. Ma torniamo alla prima serata nella quale c’è da registrare che sia Le Iene sia soprattutto Chi l’ha visto? hanno fatto meglio della fiction di Canale5. Ecco i rusultati: su Rai1 il debutto di The Wife Vivere nell’ombra ha conquistato una media di 2.469.000 spettatori pari al 13,9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.886.000 (11,6%). Su Italia1 Le Iene 1.478.000 (11,6%). Su Canale5 Un’altra Verità 1.525.000 (9,5%). Su Rai2 The Good Doctor 1.220.000 (6,1%) e The Resident 897.000 (5,2%). Su Rete4 Controcorrente 805.000 (5,8%). Su La7 Atlantide 609.000 (4,7%). Su Tv8 Petra 273.000 (1,5%). Sul Nove Hitch Lui sì che capisce le donne 341.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.846.000 (23,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.432.000 (16,9%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.570.000 (7,7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.284.000 (6,4%). Tra i talk vince sempre la Gruber. Su La7 Otto e Mezzo 1.620.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 986.000 (5%) e 785.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 915.000 (4,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 497.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 251.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.223.000 (27,7%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.192.000 (21,6%).

In Seconda serata su Canale5 il Maurizio Costanzo Show 893.000 (15,2%). Su Rai1 Porta a Porta 569.000 (7,5%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 350.000 (2,6%). Su Italia1 Ale & Franz & Friends for Ucraina 387.000 (11,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 527.000 (7,9%). Su Rete4 Tutti contro tutti 114.000 (3%). Su La7 TgLa7 134.000 (3,5%).

Nel daytime al pomeriggio spettacolare sfida tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. Su Rai1 La Vita in Diretta 1.466.000 (18,2%) e 1.821.000 (19,7%). Su Canale5 Pomeriggio Cinque 1.443.000 (17,3%) e 1.613.000 (17,3%). Va sempre forte il pomeriggio del Biscione. Beautiful 2.398.000 (19,4%), Una Vita 2.346.000 (19,9%), Uomini e Donne 2.776.000 (27,3%), Amici 1.862.000 (22,5%), L’Isola dei Famosi 1.799.000 (22,5%) e Brave and Beautiful 1.599.000 (20%).

