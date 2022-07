Ascolti Tv 4 luglio 2022, il fascino di Pretty Woman e la "retorica di bassa lega" di Mauro Corona a Zona Bianca

Ascolti del 4 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film classico, il cult per eccellenza, Pretty Woman ancora fa colpo sul pubblico, perfino all’ennesimo passaggio: 3.352.000 spettatori di media e 21,9% di share (8 punti in più rispetto al penultimo passaggio datato 2021). La prima tv di Pretty Woman risale al 13 aprile 1992 e fu boom di ascolti: 10.388.000 spettatori di media e 37,1% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig si difende bene 1.905.000 (14,1%). Su Rai2 le serie 911 non sfigurano: 1.113.000 (6,6%) e 911 Lone Star 893.000 (5,8%). Su Italia 1 l’ottava stagione di Chicago PD 950.000 (5,9%). Su Rai3 Report 1.027.000 (6,5%). Su Rete4 Zona Bianca con il siparietto di Mauro Corona che s’infuria e se ne va al grido di “Andate in malora, gentucola” dopo una tesi espressa dall’ospite Sabrina Scampini sull’opportunità o meno di andare in questo periodo molto caldo a visitare i ghiacciai. “Forse vanno cambiate le regole per escursioni e alpinismo” ha chiesto la Scampini a Corona e lui le ha risposto così: “Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”. Per poi aggiungere che si tratta di “retorica di bassa lega”. Comunque, il computo degli ascolti medi è di 736.000 spettatori e 5,7% di share. A conferma che i talk vivono e si divertono (chi li fa e il pubblico a casa) quando c’è la rissa. Su La7 la terza stagione di Yellowstone 360.000 (2,6%). Su Tv8 la prima stagione di Gomorra La Serie 348.000 (2,2%). Sul Nove Fuori in 60 Secondi 289.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.202.000 (19,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.453.000 (14,7%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.171.000 (7,1%). Su Rai3 Generazione Bellezza 846.000 (5,4%), Un Posto al Sole 1.390.000 (8,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.081.000 (6,4%). Su La7 In Onda 1.028.000 (6,2%). Su Rete4 Controcorrente 807.000 (5%) e 860.000 (5,1%). Su Tv8 Celebrity Chef 363.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 273.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.323.000 (27,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.872.000 (15,8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.031.000 (15,4%).

In Seconda Serata su Rai1 Tg1 Le Ricerche 1.003.000 (13,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 510.000 (11,3%). Su Rai2 Calcio Totale 280.000 (2,9%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 383.000 (6,5%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 11:19

