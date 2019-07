Ascolti Tv 4 luglio 2019, vince Don Matteo in replica e a bassa quota. Vola all'esordio Fuori dal Coro con Mario Giordano

Ascolti Tv di giovedì 4 luglio 2019. Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 vince la serata volando a bassa quota: 2,2 milioni di spettatori pari al 13,6% di share. Su Rete4 la prima di Mario Giordano con Fuori dal Coro 1,3 milioni e il 9,1%. Su Canale 5 la serie Riviera 1,5 milioni e l’8,8% di share. Su Rai2 la prima puntata di Un’Estate Fa 1,2 milioni e il 7,1%. Su Italia 1 l’esordio della serie in prima tv free Chicago PD 5 fa 930.000 spettatori (5,6%). Su Rai3 Una Notte con la Regina 4,8%. Su La7 In Onda Prima Serata 4,4%. Su Tv8 Hancock 2,8%. Sul Nove Tutta la Verità 2%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 14,7%. Su Rai3 VoxPopuli 5,5% e Un Posto al Sole 8,2%. Su La7 In Onda 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 6%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 3,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,9%. Sul Nove l’incontro Italia-Turchia valido per la Nations League femminile di Pallavolo 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 24%, su Canale 5 Caduta Libera 20,1%. A mezzogiorno su Rai2 lo speciale Sport per l’incontro tra il presidente Mattarella e le azzurre del calcio è stato seguito dal 4,1%. In seconda serata vince il programma di Rai1 Cose Nostre su donne e 'ndrangheta con il 7,3%. Venerdì 5 Luglio 2019, 11:18

