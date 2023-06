Ascolti Tv 4 giugno 2023, Blanca in replica supera la Festa del Napoli. Va forte A Sua Immagine con Papa Francesco

Ascolti Tv domenica 4 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Blanca ha conquistato una media di 2.396.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la fiction Il Papa Buono 1.677.000 pari all’11.2% di share. Su Rai2 – dalle 21.02 alle 0.05 – Sarò con te La festa del Napoli 1.922.000 con l’11.9%. Su Italia1 Emigratis La Resa dei Conti in replica 695.000 con il 4.3%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate Il viaggio che verrà 879.000 (5.2%). Su Rete4 Il Miglio Verde 744.000 con il 5.8% di share. Su La7 D-Day Il giorno più lungo 463.000 con il 2.6%. Su Tv8 GialappaShow 863.000 con il 5.1% di share. Sul Nove – dalle 20.07 alle 0.47 - Little Big Italy 256.000 (1.7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.364.000 con il 24.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.453.000 e 13.6%. Su Italia1 NCIS 1.041.000 (5.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.118.000 (22.6%). Su Canale 5 Avanti un Altro Story 2.292.000 (17.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 547.000 (4.9%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 546.000 con il 3.7%.

Nel daytime al mattino va forte A Sua Immagine Speciale con l’intervista a Papa Francesco 1.661.000 spettatori pari al 27.4%, A Sua Immagine 1.769.000 con il 23.9%. Santa Messa segna 1.565.000 spettatori con il 23.1%. L’Angelus ha raccolto 2.042.000 spettatori (24.7%). Linea Verde ha intrattenuto 2.825.000 spettatori con il 24.4%. Santa Messa 1.565.000 (23.1%), L’Angelus 2.042.000 (24.7%). Linea Verde 2.825.000 con il 24.4%

