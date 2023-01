Ascolti Tv, 4 gennaio 2023: Angela meglio di Sissi. Malgioglio atterra senza aver mai decollato

Ascolti Tv mercoledì 4 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 Meraviglie Stelle d’Europa 2.686.000 spettatori (16.4%). Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di Sissi 2.060.000 (12.7%). Su Rai2 Mi Casa Es Tu Casa, con Cristiano Malgioglio che ha ospitato Piero Chiambretti 658.000 (3.9%). Su Italia 1 Now You See Me I maghi del crimine 1.165.000 (6.7%). Su Rai3 Sister Act 2 Più svitata che mai 1.772.000 (10%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 657.000 (4.4%). Su La7 Un Povero Ricco 604.000 (3.3%). Su Tv8 Un Volo a Natale 636.000 (3.6%). Sul Nove Allacciate le Cinture 257.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.289.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.393.000 (17.5%). Su Rai2 Tg2 Post 670.000 (3.4%). Su Italia1 NCIS 1.359.000 (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.359.000 (7%), Un Posto al Sole 1.481.000 (7.6%). Su Rete4 Controcorrente 811.000 (4.2%) e 722.000 (3.7%). Su La7 In Onda 1.181.000 (6%). Su Tv8 4 Hotel 602.000 (3.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 463.000 (2.4%).





In Seconda Serata su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland 719.000 (10.5%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 317.000 (7.5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 581.000 (7.1%), Quel Mostro di Suocera 373.000 (8.8%). Su Rai2 Bar Stella 520.000 (6.3%), I Lunatici 147.000 (3.5%). Su Rai 3 dopo il Tg3 (645.000 – 4.5%), Novantesimo Minuto Speciale 402.000 (4.4%). Su Italia1 Pressing Speciale 536.000 (7.6%). Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 133.000 (3.2%). Su La7 La Patata Bollente 262.000 (2.7%). Su Tv8 Uno Chalet per Due 449.000 (4.3%).

