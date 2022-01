Ascolti Tv 4 gennaio 2022, parte forte Savino con Back to School. La Vita in diretta affonda il Pomeriggio della Branchetti

Ascolti del 4 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la seconda puntata di Meraviglie, il programma di Alberto Angela ha ottenuto una media di 3.604.000 spettatori. Share del 17%. Su Canale5 la serie Sissi 2.994.000 (14,1%). Buon avvio su Italia1 per Back to School, il nuovo programma condotto da Nicola Savino 1.912.000 (9,8%). Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei, lo show comico di Enrico Brignano 1.713.000 (7,4%). Su Rete4 il terzo atto della saga The Bourne Ultimatum Il ritorno dello sciacallo con Matt Damon 1.245.000 (5,8%). Su Rai3 il film Un’avventura con Michele Riondino e Laura Chiatti 835.000 (3,7%). Su La7 il film Donnie Brasco con Johnny Depp e Al Pacino 411.000 (2,1%). Su Nove il film Parker 431.000 (2%). Su Tv8 il film Natale alle Highlands 389.000 (1,7%). Debutto buono per la nuova stagione di Primo Appuntamento su Real Time con Flavio Montrucchio 389.000 spettatori e l’1,7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.171.000 (20,9%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.045.000 (16,4%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.609.000 (6,5%), su La7 In Onda 1.498.000 (6,1%), su Rete4 Controcorrente 1.123.000 (4,6%) nella prima parte e 1.140.000 (4,6%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 886.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.051.000 (24,7%), Tg1 5.834.000 (25,3%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.452.000 (17,3%), Tg5 4.669.000 (20%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Paradiso delle Signore 2.245.000 (18%), Vita in Diretta 2.743.000 (18,4%) mentre il Pomeriggio Cinque News con la Branchetti non va oltre l’11,8% (1.815.000).

In seconda serata da segnalare su Italia 1 il film Immaturi 507.000 (8,7%) e su Rai2 Bar Stella 817.000 (5,5%).

