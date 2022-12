Ascolti Tv, 4 dicembre 2022: Rai1 vola con il Tg1 di Amadeus e sprofonda con Circolo dei Mondiali e la Bobo Tv

Ascolti tv del 4 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il match dei Mondiali di Calcio Inghilterra-Senegal ha conquistato una media di 6.205.000 spettatori pari al 29.1% di share e a seguire Il Circolo del Mondiali scende a 1.589.000 (8.6%). Poi Rai1 precipita negli ascolti con BoboTV Speciale Qatar 862.000 (5.5%). Su Canale 5 il film Ghost 2.363.000 (13.3%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.032.000 (5%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 1.237.000 (6.6%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.624.000 (12.4%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo 2.009.000 (13.6%). Su Rete4 Zona Bianca 778.000 (5.6%). Su La7 Non è L’Arena 840.000 (6.4%). Su Tv8 Il Natale della Porta Accanto 567.000 (3%). Su Nove Anplagghed 350.000 (1.9%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3.297.000 (15.2%). Su Rete 4 Controcorrente 877.000 (4%) e 842.000 (3.9%). Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.696.000 (8.2%). Su La7 In Onda 885.000 (4.1%). Su Tv8 4 Ristoranti 549.000 (2.5%). Su Nove Little Big Italy 278.000 (1.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Sfida al Campione 3.587.000 (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.350.000 (18.9%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.896.000 (15.6%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.690.000 (21%), l’Angelus di Papa Francesco 2.356.000 (23.6%), Linea Verde 3.397.000 (25.9%). Su Rai 2 Citofonare Rai 2 403.000 (6.1%). Su Rai 3 Agorà Weekend 244.000 (4.4%), Mi manda Rai Tre 350.000 (5.1%). Su Canale 5 La Santa Messa 1.047.000 (14.3%), Melaverde 1.983.000 (18.2%). Boom del Tg1 delle 13:30 con l’annuncio di Amadeus dei cantanti in gara a Sanremo 4.995.000 (32.1%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.793.000 (19.1%), 2.704.000 (19.7%) e 2.458.000 (18.4%), il match dei Mondiali Francia-Polonia 5.136.000 (35.4%). Su Canale 5 Amici 3.334.000 (23.5%), Verissimo Domenica 2.969.000 (20.9%) e 2.805.000 (18.5%). Su Rai2 Vorrei Dirti Che 392.000 (2.9%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.519.000 (10.9%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 1.001.000 (7.4%), Kilimangiaro 1.459.000 (9.6%).

