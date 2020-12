Ascolti Tv 4 dicembre 2020, i vecchietti arzilli della Clerici battono il Gf Vip

I cantanti senior di Antonella Clerici hanno vinto in sovrapposizione la sfida del venerdì in prima serata contro il Gf Vip, visto in prevalenza dal pubblico più giovane. Dalle 21:48 alle 24:16 il programma di Rai1 è stato seguito da una media di 4.148.429 spettatori, pari al 19,08% di share. La puntata del Gf Vip ha registrato una media spettatori di 3.604.379 e il 16,58% di share, due punti in mezzo in meno di The Voice Senior.

Nella media finale la Clerici 4.189.000 e 18,9% mentre la casa di Signorini 3.369.000 e 18,5% con un recupero di share nell'ora finale (il programma è durato fino alla 1:16. Poi GF Vip Night dalla 1:19 alla 1:24 con 1.572.000 e 26,13%).

Nel target Commerciale (15-64 anni) 20,26% e 2.329.000 per il Gf Vip contro il 14,7% e 2.036.000 di The Voice Senior. Tra i giovani (15-34 anni) 26,94% e 712.000 per Canale 5 contro 12,74% e 399.000 per Rai1. Tra gli over 55 vince la Clerici: 24,66% e 2.786.000 rispetto al 15% e 1.374.000 del Gf Vip.

