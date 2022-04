Ascolti Tv 4 aprile 2022, Nero a Metà riparte con il vento in poppa e si stacca dall'Isola

Ascolti del 4 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Nero a Metà 3, la fiction con Claudio Amendola in onda dalle 21.35 alle 23.31, ha conquistato una media di 4.611.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi (dalle 21.45 alle 25.20) 2.694.000 (17,8%). Su Rai3 Report 2.166.000 (9,5%). Su Rete4 Quarta Repubblica 970.000 (5,6%). Su Italia 1 Red 1.192.000 (5,3%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 832.000 (3,8%). Su La7 Servant of the People 821.000 (3,4%). Su Tv8 Tutti per uno, uno per Tutti ha 348.000 (1,6%). Sul Nove Ender’s Game 201.000 (0,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.065.000 (20,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.898.000 (15,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.212.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.706.000 (6,9%). Su Italia1 NCIS 1.506.000 (6,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.944.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.122.000 (4,7%) e 1.045.000 (4,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.099.000 (4,4%). Su TV8 Guess my Age 364.000 (1,5%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 392.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.827.000 (25,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.592.000 (19,7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA