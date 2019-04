Ascolti 4 aprile 2019. Carrà e Fiorello ripartono da Raitre sotto il 10%. Buon risultato per SkyUno con la finale di MasterChef

di Marco Castoro

Ascolti Tv di giovedì 4 aprile 2019. Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5 milioni di spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale 5 Quasi Amici 2 milioni e il 9,7% di share. Su Rai2 Ammore e Malavita 5% di share. Su Italia 1 Colorado 7,4%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, con Raffaella Carrà che ha ospitato Fiorello, 2,3 milioni di media e il 9,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 4,1%. Su La7 PiazzaPulita 5,2%. Su Tv8 Inferno 3,6% mentre sul Nove La Zona Rossa: L’Aquila Dieci Anni Dopo 0,9%. Su Sky Uno la finale di MasterChef è stata vista da una media di un milione e 137 mila spettatori, pari al 4,3% di share, +6% rispetto alla finale dello scorso anno che ha permesso a SkyUno di essere la settima rete della serata con una permanenza del 75% e un successo sui social.



All’ora di cena in fascia Access su Rai1 I Soliti Ignoti 5,2 milioni e 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni e 17,8%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,7% e Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%, su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Boom! 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,8 milioni (24,4%), su Canale 5 Avanti un Altro! 3,9 milioni e 20,6% di share. Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA