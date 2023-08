Ascolti Tv 4 agosto 2023, al pomeriggio l'Estate è in diretta su Rai1

Ascolti Tv venerdì 4 agosto 2023, in prima serata su Rai1 su Rai1 la replica di Sogno e Son Desto ha conquistato una media di 1.660.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale 1.617.000 e 14%. Su Rai2 Professor T 438.000 (3.2%). Su Italia1 Chicago P.D. 1.010.000 pari al 7.2%. Su Rai3 Impiccalo più in alto 825.000 (5.9%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica 931.000 (7.3%). Su La7 Radiofreccia 383.000 e il 2.9%. Su Tv8 I Delitti del BarLume 325.000 (3.4%). Sul Nove Vuoti a perdere 273.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.948.000 con il 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.351.000 pari al 15.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.420.000 pari al 27.5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.910.000 (15.8%).

Al pomeriggio bene su Rai1 Estate in diretta con ascolto medio di 1.592.000 spettatori pari al 19,3% di share.

