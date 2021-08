Ascolti Tv 4 agosto 2021, il quark di Piero Angela è sempre Super

Ascolti Tv 4 agosto 2021. In prima serata su Rai1 Superquark è stato seguito da una media di 1.871.000 spettatori pari al 12,2% di share. Su Canale5 la replica di All Together Now La Musica è Cambiata 1.338.000 (9,1%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sulle Olimpiadi 1.253.000 (8,9%). Su Italia1 Chicago Fire 1.431.000 (8.4%). Su Rai3 il film Quasi nemici L’importante è avere ragione 1.276.000 (7,5%). Su Rete4 Zona Bianca 758.000 (5,6%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 372.000 (2,9%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone in replica 259.000 (1,8%). Sul Nove A casa con i suoi 356.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.057.000 (17%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.183.000 (12,2%). Su Rai3 Caro Marziano 1.190.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.418.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.150.000 (6,4%). Su La7 In Onda 1.021.000 (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia News 843.000 (4,9%) nella prima parte e 917.000 (5,1%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 969.000 (5,5%). Su Tv8 4 Hotel 466.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 330.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.327.000 (24,7%). Su Canale5, in replica, Conto alla Rovescia 1.375.000 (10,7%). Su Rai2 Tokyo 2020 Best Of – dalle 17:13 alle 20:27 – 1.079.000 (9,1%). Su Rai3 Tg Regione 2.084.000 (14,8%).

Al mattino su Rai2 le gare di Tokyo Live 2020 dalle 2:21 alle 6:09 sono state viste da 193.000 spettatori (16%), dalle 6:09 alle 8:30 da 613.000 (16,8%) e dalle 8:50 alle 12:55 da 1.813.000 (26,5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 10:47

