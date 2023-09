Ascolti Tv 3 settembre 2023, in prima serata L'Allieva è superata. Boom del Gp di Monza su Tv8

Ascolti Tv domenica 3 settembre 2023, in prima serata su Rai1 L’Allieva 3 in replica ha conquistato una media di 1.714.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 fa meglio la serie La Ragazza e l’Ufficiale con1.688.000 spettatori ma share del 13.1%. Su Rai2 La follia bussa alla porta 663.000 pari al 4.2%. Su Italia1 FBI: Most Wanted 973.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 L’ufficiale e la spia 505.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Zona Bianca 623.000 (5%). Su La7 Atlantide Files 453.000 con il 3.8%. Su Tv8 il GP Catalogna di MotoGP è seguito da 614.000 spettatori (3.9%). Sul Nove la replica di Little Big Italy 405.000 spettatori (3.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.519.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.147.000 con il 13.6% e 2.448.000 (15.4%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.088.000 spettatori (7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.011.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.962.000 spettatori (16.1%).

Così lo sport in tv: al mattino la partita dei Mondiali di Basket Italia-Portorico 581.000 telespettatori, share 9,4%; la finalina degli Europei Femminili di Pallavolo Italia-Olanda 1.212.000 spettatori con il 12.5%. Al pomeriggio su Tv8 la diretta del GP Italia-Monza di Formula 1 registra un boom di 2.847.000 spettatori di media e il 25.3%. In seconda serata su Rai 2 La domenica sportiva 715.000 telespettatori, share 9,9%; su Italia1 Pressing nel segmento Highlights 404.000, 5% e nel programma 324.000, share 7,6%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA