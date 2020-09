Ascolti Tv 3 settembre 2020, la Partita del Cuore vince di rigore

Ascolti Tv giovedì 3 settembre 2020. Su Rai1 la Partita del Cuore Edizione Speciale 2020 sfiora la media di 2 milioni di spettatori pari all’11,1% di share. Su Canale 5 Zelig con la sua raccolta resta in scia con il 10,1% di share. Su Rai2 la prima del film tv di Tutto per la mia Famiglia 6,8%. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Germania-Spagna 6,8%. Su Rete4 Come un Uragano con Richard Gere 5,6%. Su Tv8 il film Io prima di Te registra il 4,7%. Su Rai3 Hudson & Rex 3,9%. Su La7 In Onda 3%. Sul Nove Corpi da Reato 2,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè sfiora i 4 milioni con il 18.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,2%. Su Rete4 Stasera Italia News 1.255.000 spettatori (6%) nella prima parte e 1.274.000 (5,8%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.161.000 (5,3%). Su Rai2 Tg2 Post 4,1% con 910.000 spettatori. Su Rai3 Vox Populi 5,1% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Tv8 Guess my Age 2,6%, sul Nove Deal with It Stai al gioco 2,3%. Nel Preserale Reazione a Catena 3.806.000 spettatori (25%). Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 11:39

