Ascolti Tv 3 settembre 2019, vince il film con Raoul Bova. Castrocaro non decolla neanche con Belen

Ascolti Tv di martedì 3 settembre 2019. Su Rai1 il film Scusate se esisto con Raoul Bova vince allo sprint la serata: 2,8 milioni di spettatori pari al 14,1% di share. Su Canale 5 la serie La Verità sul caso Harry Quebert è stata vista da una media di oltre 2 milioni e mezzo di spettatori pari al 12,7% di share. Su Rai2 il Festival di Castrocaro con Belen supera il milione di media e registra il 5,5%. Meglio su Italia 1 Chicago Fire (6,5%) e su Rai3 #Cartabianca (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 3,8%. Su La7 In Onda Prima serata 5,3%. Su Tv8 Star Trek Beyond 2,1%, sul Nove I Pinguini di Mr. Popper 2,4%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,8 milioni con il 17%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni e il 14,1%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 6,6% nella prima parte e 6,5% nella seconda. Su La7 In Onda 7,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,1%.



Nel Preserale vince su Rai1 Reazione a Catena 3,5 milioni e 21,7%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,6 milioni e 17,3%.

