Ascolti Tv 3 ottobre 2021, Scherzi a Parte si arrende ai Bastardi. Terzo posto per Fazio

Ascolti Tv 3 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 - dalle 21.36 alle 23.25 – l’episodio de I Bastardi di Pizzofalcone terza stagione ha conquistato una media di 3.994.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.47 – la quarta puntata di Scherzi a Parte 2.914.000 (14,4%). Su Rai3 il ritorno di Che Tempo Che Fa 2.277.000 (9,8%) dalle 20.37 alle 21.57, e 1.479.000 (7,6%) dalle 22.01 alle 23.39 nel Tavolo. Su Italia1 il film La Mummia 1.046.000 (5%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 765.000 (3,9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles in prima tv 924.000 (3,9%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans 798.000 (3,6%). Su La7 Atlantide 456.000 (2,1%) nella prima parte e 258.000 (2,7%) nella seconda. Su Tv8 il Motomondiale Gran Premio delle Americhe 516.000 (2,2%). Sul Nove The Italian Job 313.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.578.000 (19,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.921.000 (12,7%). Su Rai3 la presentazione di 32 minuti di Che Tempo che fa 1.497.000 (7%). Su Italia1 NCIS 1.164.000 (5,1%). Su Rete 4 Controcorrente 1.053.000 (4,7%) nella prima parte e 921.000 (4%) nella seconda. Su La7 In Onda 735.000 (3,2%). Su Tv8 la gara di Moto 3: 631.000 (2,8%). Sul Nove Little Big Italy 382.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.524.000 (19,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.915.000 (16,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 690.000 (4,4%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.588.000 (13,6%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.259.000 (21,2%), Linea Verde 2.983.000 (21,9%), Domenica In 2.499.000 (16,3%) nella prima parte e 2.015.000 (14,8%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 1.731.000 (13,1%). Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.339.000 (14,7%). Amici di Maria De Filippi 2.756.000 (19,1%). A seguire Verissimo 2.155.000 (16,6%) dalle 16.30 alle 17.40 e 2.106.000 (15,7%) dalle 17.44 alle 18.39 con Giri di Valzer. Su Rai2 la Parigi-Roubaix 1.326.000 (9,9%).

In seconda e terza serata su Rai 1 Speciale Tg1 749.000 (8,5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 766.000 (8,9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.013.000 (9,4%), L’Altra DS 342.000 (6,1%). Su Italia1 Pressing 372.000 (6,8%), Pressing Highlights 689.000 (5,6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 434.000 (5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:09

