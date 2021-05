Ascolti Tv 3 maggio 2021, cresce L'Isola di quest'anno (meglio dell'edizione precedente)

Ascolti Tv 3 maggio 2021. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction Chiamami Ancora Amore ha conquistato una media di 3.878.000 spettatori pari al 16,3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 2.885.000 (17,4%).

Il reality condotto da Ilary Blasi ha una media intorno al 18% di share con oltre 3,1 milioni di teste. Ha guadagnato 350mila telespettatori e 2 punti rispetto alla media complessiva della precedente edizione. Molto seguita tra le donne 15-24 anni con una media di oltre il 31% di share con una crescita dipiù di 12 punti rispetto all’edizione precedente (+7,7% anche tra gli uomini 15-24 anni). Il programma raggiunge i migliori risultati al Sud Italia con il 22,6% di share (+3,7 punti rispetto all’edizione precedente). Il picco di quest’anno è stato di 5,4 milioni di telespettatori (il 15 marzo).

Su Rai3 Report 3.046.000 (12,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.088.000 (5,8%). Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale 1.846.000 (5,8%). Su Italia 1 Overdrive 1.405.000 (5,7%). Su La7 The Interpreter 664.000 (2,8%). Su Tv8 Quattro Hotel 369.000 (1,7%). Sul Nove Il 13°guerriero 325.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.272.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.300.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.156.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.215.000 (4,9%) nella prima parte e 1.129.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 938.000 (3,5%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.430.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.860.000 (7,2%). Su Italia1 CSI 1.135.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 528.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 469.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.312.000 (23,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.291.000 (18,8%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 821.000 (7,3%). Su Canale 5 in terza serata Tg5 Notte 706.000 (17,7%). Su Rai2 Made in China Napoletano 650.000 (4,4%). I Lunatici 100.000 (1,7%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca Barbareschi 957.000 (6,2%), Tg3 Lineanotte con il ritorno da Pechino di Giovanna Botteri 550.000 (6,5%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 417.000 (6,8%). Su Rete 4 Io e Napoleone 188.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 11:24

