Ascolti Tv 3 maggio, tornano di moda gli "urlatori" Giletti e Porro

Ascolti Tv domenica 3 maggio 2020. Il buon risultato di Massimo Giletti con Non è l'Arena è tutto sulle sue spalle e sul suo modo di condurre. In prima linea contro la criminalità, acceso sostenitore e paladino dei diritti calpestati dalle ingiustizie. Da notare che durante il programma di ieri sera Giletti ha anche punzecchiato il rivale Fabio Fazio (che ha risposto in diretta) su quanto detto dall'esperto Burioni il 2 febbraio scorso parlando del coronavirus. Affermazioni clamorosamente smentite dai fatti. Proprio mentre Giletti attaccava, Fazio ospitava in contemporanea proprio Burioni. Un altro conduttore che va alla grande in questo periodo, sia con Quarta Repubblica sia con Matrix, è Nicola Porro, diventato più combattivo e meno diplomatico dopo la parentesi del coronavirus. Per quanto riguarda gli ascolti della domenica sera in prima serata successo su Rai1 per la fiction in replica L’Allieva 2 che sfiora i 4 milioni di media spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso fa il 12,2%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa 9,1% (Il Tavolo 9,7%). Su Italia1 Vi Presento i Nostri 6,2%. Su Rai3 il ritorno di Un Giorno in Pretura 4,7%. Su Rete4 Ladyhawke 4,1%. Su La7 Non è L’Arena 6% nella prima parte e l’8,8% nella seconda. Su Tv8 I Delitti del BarLume l’1,9%. Sul Nove Little Big Italy l’1,7.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5,4 milioni con il 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 4,1 milioni con il 14,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,4%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 6,1%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Nel Preserale su Rai1 la replica di L’Eredità 4,2 milioni (18,6%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3,8 milioni (17,5%). Su Rai2 Che Tempo Che Farà 4,5%.



Nel daytime da segnalare su Rai1 la Santa Messa delle 11 registra 3,2 milioni con il 25,1%. L’Angelus ha raccolto oltre 3,3 milioni (22,5%). Linea Verde 19,7%. Su Rai1 Domenica In 18,2%. Da Noi… A Ruota Libera 13,3%. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA