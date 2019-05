Ascolti Tv 3 maggio 2019. Torna e rivince Bonolis. Conclusa la stagione di Gomorra

Ascolti Tv di venerdì 3 maggio 2019. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 sfiora la media di 4 milioni di spettatori e vince la serata con il 20,6% di share. Su Rai1 La Corrida si avvicina ai 3,9 milioni pari al 17,8%. Su Rete4 Quarto Grado 6%. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron 5,9%. Sui canali Sky Sport Juventus-Torino è stata seguita da una media 1,3 milioni di abbonati (5,3% di share). Su La7 Propaganda Live 5,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza 4,8%. Su Italia 1 Momentum 3,7%. Su Rai3 Truman Un Vero Amico è per sempre 3,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,4%. Su Sky si è conclusa la quarta stagione di Gomorra. Gli episodi 11 e 12 sono stati visti in media da 864 mila spettatori, con una permanenza di quasi l’80%. La media dell’intera stagione (dati del venerdì) è stata di 863 mila spettatori, che raddoppia se si considerano i sette giorni.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 17,6%, su Rai1 I Soliti Ignoti 17,2%. Su Rai2 Tg2 Post 3,4%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 4,5%, su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%, sul Nove Boom! 1,5%. Nel Preserale L’Eredità 23,5%, Caduta Libera 20,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA