Ascolti Tv 3 giugno 2022: Carlo Conti e Fiorella Mannoia, accoppiata vincente nel nome di Dalla

Ascolti del 3 giugno 2022 in prima serata su Rai1 DallArenaLucio ha fatto cantare una media 3.781.000 spettatori pari al 25,3% di share (Ciao Lucio dalle 00:08 alle 00:36 a 1.664.000 e il 22,4%). Su Canale5 il debutto di New Amsterdam 4 non raggiunge i livelli sperati (1.408.000 e 9,6% la media con 1.790.000 e il 10,2% nel primo episodio; 1.370.000 e l’8,6% nel secondo e 1.156.000 e il 10% nel terzo). Su Rete4 Quarto Grado 1.200.000 (9,1%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo 1.051.000 (6,3%). Su Rai2 N.C.I.S. 1.008.000 (5,7%) e N.C.I.S. Hawai 752.000 (4,5%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… 625.000 (3,8%). Su La7 Propaganda Live 574.000 (4,6%). Sul 20 Mission: Impossible Rogue Nation 500.000 (3,1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 450.000 (2,7%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 373.000 (2,5%). Su Rai4 Il giustiziere della notte 405.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.187.000 (24,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.152.000 (18,1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.173.000 (6,9%. Su Rai3 La Gioia della Musica 872.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.303.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.179.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 750.000 (4,5%) e 811.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 661.000 (3,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 385.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 286.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.411.000 (26,9%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.483.000 (20,2%).

Nel daytime da segnalare la chiusura col botto della stagione de La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano più visto e apprezzato capeggiato da Alberto Matano (che ieri si è commosso alla presenza dell’amica Mara Venier) col suo team di inviati che lo seguono con professionalità e determinazione, con la Bruzzone in studio sempre incisiva - nel bene e nel male - con i suoi “verdetti” sui casi più importanti e con Filomena Leone, che da conduttrice di tiggì si è trasformata in inviata di cronaca nera seguendo i casi più spinosi e intriganti, riuscendo sempre ad avere ottimi riscontri nella curva degli ascolti. Nell’ultima performance stagionale La Vita in Diretta 1.490.000 (18,4%) dalle 17:10 alle 17:24 e 1.709.000 (20,2%) dalle 17:24 alle 18:41. Nonostante Barbara d’Urso faccia di tutto per superare Matano il suo Pomeriggio Cinque resta staccato: 1.277.000 (16%) dalle 17:24 alle 17:38 e 1.312.000 (15,4%) dalle 17:41 alle 18:25.

