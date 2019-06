Ascolti Tv 3 giugno 2019, Il Grande Fratello è davvero grande. Pareggio tra Liorni e Scotti

Ascolti Tv di lunedì 3 giugno 2019. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.20 – la semifinale di Grande Fratello 16 è stata vista da una media poco inferiore ai 3,4 milioni di spettatori pari al 21% di share, con picchi di quasi 5 milioni in prima serata e del 36% (GF Night di 9 minuti: 1.674.000 – 33,5%). Su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano Bella Germania è stata seguita da 3,1 milioni e dal 14,9%. Su Rai3 Report ha ottenuto il 9,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica il 5,6%. Su Italia 1 Apes Revolution Il pianeta delle Scimmie 5%. Su Rai2 Unici Non Stop 3,8%. Su La7 Tutte le Donne della Mia Vita 3,1%. Su Tv8 Karate Kid 3 La Sfida Finale 2,1%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora 1,7%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4,7 milioni e 19,6%. Su Rai1 Techetechetè – puntata dedicata a Frizzi – fa il 16,6% e 3,9 milioni. Su La7 Otto e Mezzo 8,9%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 4,4% mentre la soap Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI ha 4,2%.Su Tv8 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove Chi Ti Conosce? 0,7%. Nel Preserale testa a testa tra Liorni e Scotti con sostanziale pareggio di ascolti. Su Rai1 Reazione a Catena 3,6 milioni e 22,3%, su Canale 5 Caduta Libera 3,5 milioni e 22,4%. Il 4% per lo speciale del TgLa7 sulla conferenza del premier Conte. Martedì 4 Giugno 2019, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA