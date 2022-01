Ascolti Tv 3 gennaio 2022, il Gf Vip a tu per tu con Mary Poppins

Ascolti del 3 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 il film del 2018 Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt e Meryl Streep, sequel dell’omonimo film del 1964, è stato seguito da una media di 3.856.000 spettatori (share 18,1%). Su Canale5 più share grazie alla seconda parte ma meno media spettatori per il Grande Fratello Vip 2021, il reality show condotto da Alfonso Signorini 3.322.000 (21,1%). Terzo posto per Report con Sigfrido Ranucci su Rai3 (1.676.000 e 7,5%). Su Rai 2 la serie Delitti in Paradiso 1.382.000 (6%). Bene i due film classici andati in onda, rivisti volentieri dal pubblico a casa. Su Italia 1 Top Gun, datato 1986 con Tom Cruise 1.376.000 (6,2%), su Rete 4 Il Marchese del grillo, uscito nel 1981 con Alberto Sordi diretto da Mario Monicelli, 1.065.000 (5,3%). Leggermente meno bene gli altri due film d’autore: su La7 il film JFK – Un caso ancora aperto diretto da Oliver Stone con Kevin Costner 377.000 (2,2%). Su Tv8: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo diretto Steven Spielberg con Harrison Ford 337.000 (1,6%). Su Nove Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero 274.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.428.000 (22%), su Canale5 Striscia la Notizia 3.887.000 (15,7%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.651.000 (6,7%), su La7 In Onda 1.353.000 (5,5%), su Rete4 Controcorrente con Veronica Gentili 1.145.000 (4,7%) nella prima parte e 1.063.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 886.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.985.000 (24%), Tg1 5.968.000 (25,8%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.256.000 (16,1%), Tg5 4.422.000 (18,9%).

