Ascolti Tv 3 dicembre 2020, Otto e Mezzo di nome e di share

Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020. Nella serata di ieri, giovedì 3 dicembre 2020, su Rai1 Io, una Giudice Popolare al Maxiprocesso ha conquistato una media di 3.389.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 Harry Potter e il Calice di Fuoco 2.528.000 e 12,7%. Su Italia 1 Le Iene Show 1.710.000 (9,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.338.000 (6,9%). Su La7 PiazzaPulita 922.000 (4,1%). Su Rai3 Qui e Adesso con Massimo Ranieri 1.505.000 (6,5%). Su Tv8 il match di Europa League AZ Alkmaar-Napoli 1.401.000 (5,2%). Su Rai2 FBI 1.086.000 (3,9%) 9-1-1 fa 912.000 (3,6%). Sul Nove Diverso da Chi? 356.000 (1,5%). Su SkyUno XFactor 806 mila abbonati e 3,1% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.232.000 (18,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.548.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.451.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.483.000 (5,2%) nella prima parte e 1.481.000 (5,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.091.000 (3,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.116.000 (3,9%) e Un Posto al Sole 1.751.000 (6,1%). Su Italia1 CSI 1.075.000 (3,7%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 557.000 (1,9%). Su SkyTg24 la conferenza del premier Conte dalle 20:20 alle 20:50 è stata seguita da una media di 717.764 spettatori (2,5% di share).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.261.000 (23,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.005.000 (18%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 533.000 (2,6%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.618.000 (15,1%). Su SkySport Milan-Celtic di Europa League 604.000 abbonati (2,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.010.000 (9,1%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 641.000 (7%). Su Canale 5 X-Style 545.000 (8,3%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 473.000 (9,2%) nella prima puntata e 327.000 (8,2%) nella seconda. Su Rai2 O anche no Il lavoro è di tutti 149.000 (1,2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA