Ascolti Tv 3 aprile 2023, Gf Vip non arriva a 3 milioni di media. 4,1 milioni per Scotti-Hunziker a Striscia

Ascolti Tv 3 aprile 2023 in prima serata su Rai1 l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha conquistato una media di 3.781.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.59 – la quarantacinquesima e ultima puntata di Grande Fratello Vip 7 non arriva ai 3 milioni di media (2.871.000 spettatori pari al 24% di share). Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile 1.093.000 e 6.9% di share. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 814.000 (4.8%). Su Rai3 Report 1.591.000 e 8.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 682.000 e 4.4%. Su La7 Bad Company Protocollo Praga 504.000 e 2.7%. Su Tv8 Free Guy Eroe Per Gioco 274.000 e l’1.5%. Sul Nove Si Accettano Miracoli 379 .000 con il 2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.279.000 e 20.8%. A seguire Soliti Ignoti 4.636.000 e 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia con Scotti e Hunziker 4.099.000 spettatori con share del 19%. Su Rai2 Tg2 Post 835.000 e 3.8%. Su Italia1 NCIS 1.588.000 e 7.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.374.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.664.000 (7.7%). Su Rete4 Stasera Italia 795.000 (3.8%) e 601.000 (2.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.546.000 (7.1%). Su Tv8 100% Italia 420.000 con il 2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 609.000 e 2.8%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.127.000 (25.7%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.437.000 (22.4%).

