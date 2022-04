Ascolti Tv 3 aprile 2022, Guanciale al bacio, precede Scotti e Fazio

Ascolti del 3 aprile 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Noi ha conquistato 3.453.000 spettatori pari al 16,1% di share (primo episodio 3.642.000 e 15,4%, secondo 3.292.000 e 16,8%). Su Canale5 Lo Show dei Record 2.320.000 (12,1%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa (dalle 20:36 alle 22:17) 2.320.000 (9,7%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo (dalle 22:20 alle 23:49) 1.377.000 (7,5%). Su Italia1 Mission: Impossible Rogue Nation 1.116.000 (5,4%). Su La7 Non è l’Arena 849.000 (5%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Argentina di MotoGP 1.026.000 (4,6%). Su Rete4 Zona Bianca 681.000 (4,1%). Su Rai2 The Rookie 966.000 (4%) e Blue Bloods 919.000 (4%). Su Iris Il buio nell’anima 492.000 (2,2%). Sul 20 American Gangster sigla 364.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Nove Racconta Denise 230.000 (1,1%). Su Sky l’esordio di Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo 252mila abbonati (0,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.673.000 (19,5%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.966.000 (12,5%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.264.000 (5,4%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.246.000 (5,7%). Su Rete4 Controcorrente 941.000 (4,1%) e 1.125.000 (4,7%). Su La7 In Onda 918.000 (3,9%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Argentina di Moto2 595.000 (2,6%), mentre su SkySportMotoGP la diretta del Gran Premio d’Argentina di MotoGP 360.000 (1,7%). Sul Nove Little Big Italy 291.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.352.000 (23%). Su Canale5 Avanti un Altro! 2.980.000 (16%). Su Rai2 90° Minuto 631.000 (3,7%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.770.000 (20,4%), Linea Verde 3.474.000 (23,5%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.037.000 (18,8%) dalle 14:10 alle 14:56 e 2.858.000 (19%) dalle 15:01 alle 16:45. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.454.000 (16,4%). Su Canale5 Scene da un Matrimonio 1.626.000 (10,4%), Verissimo 1.681.000 (11,5%) dalle 16:31 alle 16:51, 2.319.000 (16,1%) dalle 16:51 alle 17:51 e 2.176.000 (14,3%) dalle 17:55 alle 18:40 in Giri di Valzer. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.026.000 (6,6%), Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 890.000 (6%), Kilimangiaro 901.000 (6,2%) e 1.214.000 (7,8%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 618.000 (6,1%). Su Canale5 Tg5 Notte 513.000 (8,2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.259.000 (10,4%), L’Altra DS 306.000 (5,2%). Su Italia1 Pressing 433.000 (7,3%), gli Highlights 610.000 (5,1%). Su Rai3 Tg3 Mondo 594.000 (6,6%). Su Rete4 L’amore non è un crimine 106.000 (2,7%). Su La7 TgLa7 Notte 196.000 (4,2%).

