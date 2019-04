Ascolti Tv 3 aprile 2019. Contro Montalbano non c'è trippa per gatti. La d'Urso spopola su Twitter. Il Molo Rosso, partenza frenata

Ascolti Tv di mercoledì 3 aprile 2019. Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica Un Covo di Vipere ha superato la media di 5 milioni di spettatori pari al 22,7% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 2 milioni e mezzo di media e il 14,1%. Nel corso delle oltre tre ore di diretta ha toccato picchi di oltre 3,5 milioni, sfiorando il 28% di share. Ottimo risultato sul pubblico più giovane: 20,60% di share tra le donne 25-34enni e 21,20% sul target uomini 20-24 anni. L’hashtag ufficiale del programma #noneladurso è stato primo in tendenza su Twitter per l’intera durata della trasmissione. Su Rai3 Chi l’ha visto? 9%. Su Rai2 l’esordio dell’attesa serie Il Molo Rosso un milione e mezzo e il 6,3%. Forse chi ha deciso i palinsesti Rai non doveva metterlo in programmazione in una serata con un'altra fiction quotata come Montalbano. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato 5,6%. Su Rete4 Die Hard Vivere o Morire 4,1%. Su La7 Atlantide 1,9%. Su Tv8 Masterchef All Stars 2%. Sul Nove Viva l’Italia 1,3%.



All’ora di cena in fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,9 milioni di spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 3,9 mlioni e il 15,6%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI NY 4,4%. Su Rai3 Non ho l’età 5,5% e Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5%. Su La7 Otto e Mezzo 6,6%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove Boom 1,4%.



Nel Preserale L’Eredità ha raccolto 4,8 milioni (25,6%), mentre Avanti un Altro 3,7 milioni (20,3%). In seconda serata Porta a porta su Rai1 al 12,5%, Novantesimo Minuto speciale con Alessandro Antinelli e Simona Rolandi su Rai2 al 6%, Linea notte su Rai3 al 7,2%, Buonanotte Live su Canale5 21,1%, Sport Mediaset Speciale con Giorgia Rossi su Italia1 al 4,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA