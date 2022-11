Ascolti Tv 31 ottobre 2022, per Rai2 una serata da incorniciare con Stasera Tutto è possibile e ReStart

Ascolti del 31 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Sopravvissuti è stata vista da una media di 2.453.000 spettatori pari al 15,2% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.395.000 (20,3%). Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile 1.655.000 (11,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 881.000 (6,6%). Su Italia1 Killer Elite 937.000 (5,7%). Su Rai3 Ritorno al crimine 658.000 (3,8%). Sul Nove Little Big Italy 469.000 (2,7%). Su Tv8 Gomorra La Serie in replica 331.000 (1,9%). Su La7 la stagione 18 di Grey’s Anatomy 290.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.513.000 (23,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.290.000 (17,1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.321.000 (6,9%), Un Posto al Sole 1.457.000 (7,5%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.114.000 (5,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.553.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.055.000 (5,6%) e 956.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post 751.000 (3,9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 540.000 (2,8%). Su Tv8 100% Italia 357.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 la nuova edizione de L’Eredità 4.207.000 (26,1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.120.000 (19,6%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.504.000 (14,9%), Blob 1.059.000 (5,9%) e Via dei Matti n° 0: 894.000 (4,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 762.000 (4,4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 773.000 (4,2%). Su Rai2 Una Scatola al Giorno 384.000 (2,1%). Su Tv8 Celebrity Chef 303.000 (1.8%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 273.000 (1,6%). Su La7 Lingo Parole in Gioco con Caterina Balivo 163.000 (1,1%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.655.000 (17,5%), Il Paradiso delle Signore 1.729.000 (21%), La Vita in Diretta 2.363.000 (21,8%). Su Canale5 Beautiful 2.365.000 (18,6%), Grande Fratello Vip 1.229.000 (14.5%), Pomeriggio Cinque 1.660.000 (15,4%). Su Rai2 BellaMa’ 329.000 (3,9%), Nei tuoi Panni 186.000 (1,9%).

In seconda serata su Rai1 Cose Nostre 576.000 (6,5%) e S’è Fatta Notte 259.000 (4,9%). Su Rai2 Re Start 378.000 (7,4%). Su Italia 1 Pressing Lunedì 459.000 (4,8%) e 284.000 (5,4%). Su Rai3 Illuminate 332.000 (2,8%) e Tg3 Linea Notte 301.000 (4,2%). Su La7 Gazzetta Sports Awards con Geppi Cucciari 89.000 (0,9%).

