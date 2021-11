Ascolti Tv 31 ottobre 2021: Cuori tiene la testa, poi Hunziker e Fazio

Ascolti Tv 31 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 La serie Cuori ha registrato una media di 3.356.000 telespettatori, pari al 17,1% di share. Su Canale5 la prima di All Together Now 2.378.000 (13,5%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.297.000 (10,4%) e Il Tavolo 1.541.000 (8,4%). Su Rai2 N.C.I.S Los Angeles 904.000 (4,1%). N.C.I.S. New Orleans 893.000 (4,2%). Su Italia1 Il film World War Z 800.000 (4,1%). Su Rete4 Controcorrente Prima serata 615.000 (3,5%). Su La7 Atlantide 450.000 (2,6%). Su Tv8 MasterChef Italia 463.000 (2,6%). Su Nove Il film EX 266.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time successo per Rai1 con i Soliti Ignoti Il Ritorno 4.375.000 (19,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.785.000 (12,7%). Su Rai3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.488.000 (7,1%). Su La7 In Onda 785.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.968.000 (20,7%), su Canale5 Caduta Libera 3.086.000 (16,2%).

I programmi sportivi: 90° Minuto 872.000 (4,9%) e sempre su Rai2 La Domenica Sportiva 1.140.000 (9,1%), L’Altra DS 385.000 (5,9%), su Italia1 Pressing 482.000 (4%) e 378.000 (6,1%).

Nel daytime su Rai1 Santa Messa 1.644.000 (18,7%), Angelus 2.286.000 (20,4%), Linea Verde 3.065.000 (20,7%), Domenica In così nei vari segmenti: 2.445.000 (15,8%), 2.045.000 (14,2%) 1.901.000 (13,8%). Tg1 Speciale con la conferenza stampa di Draghi sul G20: 1.496.000 (10,6%), Da Noi a Ruota Libera 1.728.000 (10,6%). Su Canale5 Amici 2.966.000 (20,2%), Verissimo 2.986.000 (21,3%) e 2.949.000 (18,2%). Su Rai2 Citofonare Rai2 431.000 (3,8%), su Rai3 Kilimangiaro 1.339.000 (8,3%).

