Ascolti Tv 31 marzo 2022, un plebiscito per Don Matteo: doppiata l'Isola dei Famosi

Ascolti del 31 marzo 2022. In prima serata su Rai1 Don Matteo 13 – con gli ultimi episodi con Terence Hill, ha conquistato una media di 6.541.000 spettatori pari al 29,9% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.380.000 (15,7%). Su La7 PiazzaPulita 1.170.000 (6,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 968.000 (5,6%). Su Italia 1 Battili Live presenta MSC Crociere Il Viaggio della Musica 798.000 (3,9%). Su Rai2 C’era una Volta a… Hollywood 721.000 (3,8%). Su Rai3 Amore Criminale 836.000 (3,7%). Su Tv8 Venom 380.000 (1,7%). Sul Nove The Italian Job 382.000 (1,7%). Su Sky Uno/+1 e on demand Pechino Express La Rotta dei Sultani 404.000 media abbonati (1,5%), in crescita del +33% rispetto alla scorsa settimana.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.086.000 (21,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.783.000 (15,9%). Su Italia1 NCIS 1.404.000 (6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.282.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.690.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.701.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.104.000 (4,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.014.000 (4,4%) e 1.172.000 (4,9%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 367.000 (1,6%). Su Tv8 Guess my Age 305.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.748.000 (26%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.206.000 (17,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.115.000 (13,1%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 414.000 (13%). Su Rai2 Anni 20 Notte di Guerra 109.000 (2%). Su Rai 3 Sopravvissute 547.000 (3,7%). Su Italia1 Omicidio all’Italiana 184.000 (2,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 12:38

