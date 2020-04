Ascolti Tv 31 marzo 2020, Harry Potter non si unisce alla Musica e fa l'acuto da solista

Ascolti Tv martedì 31 marzo 2020. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue non si unisce ai cantanti di Rai1 e vince la serata. Il popolare maghetto è stato seguito da quasi 4,5 milioni di media spettatori con un 15,8% di share. Su Rai1 Musica che Unisce ha unito davanti al teleschermo 3,6 milioni di spettatori pari al 14,1% di share. Su Rai2 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente sfiora i 2,5 milioni con il 9%. Su La7 DiMartedì con 1,7 milioni e il 6,2% supera su Canale 5 lo Speciale Tg5 (meno di 1,5 milioni pari al 5,9% di share) e su Rai3 #Cartabianca (5,5%). Su Rete4 La Ragazza del Dipinto 3,5%. Su Tv8 Angeli e Demoni 2,2%, sul Nove The November Man 2%. Su Iris La Guida Indiana 2,5%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia va vicino ai 5,5 milioni (17,4%). Su Rai2 Tg2 Post 6,1%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,4% e Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2%, su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (18,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,7 milioni con il 19,1% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA