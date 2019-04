Ascolti Tv 31 marzo 2019. Testa a testa tra Sabrina Ferilli e Fabio Fazio. Bene i motori su Tv8

Ascolti Tv di domenica 31 marzo 2019. Testa a testa tra Sabrina Ferilli e Fabio Fazio. Su Canale 5 la fiction L’Amore Strappato è stata seguita da video 3.532.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha interessato 3.606.000 spettatori pari al 14,6% (Il Tavolo 13,3%). Su Italia 1 Le Iene sfiorano la media di 2 milioni (11%). Su Tv8 il Gp di Formula 1 del Bahrain in differita 6,5%. Su Rai2 NCIS 6,4%, FBI 6,7%. Su La7 Non è l’Arena 6,1%. Su Rai3 Amore Criminale 4,7%. Su Rete4 Decisione Critica 3,2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 1,9%.



All’ora di cena su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3,8 milioni e il 15,3%. Su Tv8 la gara di Moto GP 9,2% con oltre 2,2 milioni di spettatori di media. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 19,1% con 3 milioni di media nella prima parte e il 16,7% con 2,3 milioni nella seconda. La Prima Volta 11,2%. Su Canale 5 Domenica Live 1,8 milioni (13,5%) nella prima parte e 1,6 milioni (11,7%) nell’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Quelli che il Calcio 7,3%, Novantesimo Minuto 6,5%.



In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 8,9%, su Canale 5 Tiki Taka 6,5% nella prima parte e 8,2% nella seconda. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA