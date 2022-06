Ascolti, Max Giusti e Diaco su Rai2 stendono Rai1: storico sorpasso su Porta a Porta

Ascolti del 31 maggio 2022 in prima serata su Canale 5 il finale di Giustizia per Tutti con Raoul Bova ha ottenuto una media di 2.748.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Rai1 la seconda e ultima puntata de La Fortuna si conferma un flop con soli 1.617.000 (9,9%). Meglio Rai2 con l’ottimo ritorno di Max Giusti in Boss in Incognito 1.844.000 (10,9%). Su La7 diMartedì 1.233.000 (7,4%). Su Rai3 Cartabianca 1.024.000 (6,3%). Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo 1.090.000 (6,7%). Su Italia 1 Extraction 856.000 (4,6%). Su Real Time Primo Appuntamento in Crociera con Flavio Montrucchio 519.000 (2%). Su Tv8 Un Amore di Testimone 318.000 (1,8%). Sul Nove Outcast L’Ultimo Templare 267.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.023.000 (21,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.442.000 (18,3%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.220.000 (6,6%). Su Rai3 La Gioia della Musica 942.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.457.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.335.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 793.000 (4,5%) e 810.000 (4,3%). Su Rai2 Tg2 Post 764.000 (4%). Su Tv8 Celebrity Chef 402.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 254.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.291.000 (24,9%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.723.000 (21,3%).

In Seconda Serata su Rai2 Pierluigi Diaco con Ti Sento 568.000 spettatori e 8,5% di share porta la rete a percentuali mai raggiunte in questa fascia negli ultimi periodi. A seguire Generazione Z: 215.000 (6,8%). Su Rai1 Porta a Porta 448.000 (7,8%). Su Canale 5 X Style 870.000 (10%), Tg5 526.000 (10%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 340.000 (5,6%). Su Italia1 Il Prescelto 380.000 (4,1%). Su Rete 4 Arlington Road L’inganno 207.000 (4,3%).

Nel daytime da segnalare due successi per Canale5: Uomini e Donne 3.092.000 (30,7%) e Mattino5: 830.000 (20,7%) e 812.000 (21,6%). Al pomeriggio Alberto Matano vince la sfida con Barbara d’Urso: La Vita in Diretta (Rai1): 1.304.000 (17,3%) e 1.538.000 (19,2%), con lo scoop dell’inviata Filomena Leone sul giallo dell’uomo morto nel pozzo e le dichiarazioni della moglie. Su Canale5 Pomeriggio5 insegue, fa di tutto, ma non sorpassa: 1.240.000 (16,8%) e 1.358.000 (17,1%).

