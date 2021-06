Ascolti Tv 31 maggio 2021, il picco dell'Isola sfiora i 4 milioni

Ascolti Tv 31 maggio 2021. In prima serata su Rai1 l’Italia Under 21 contro il Portogallo è stata seguita da una media di 3.084.000 spettatori pari al 13,9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.24 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 15 ha conquistato una media di 2.926.000 spettatori pari al 19,2% di share. Picchi di 3.919.000 alle 22:03 e 33,5% all’1:04. A seguire l’Isola sono principalmente le donne 15-44 anni (25,3%). Su Rai3 Report 2.160.000 (9,4%). Su Rai2 il film Come ti Divento Bella! 1.862.000 (8,2%). Su Italia 1 il film Homefront 1.558.000 (7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.049.000 (5,5%). Su La7 il film Insonnia d’Amore 730.000 (3,2%). Su Tv8 la prima stagione di Gomorra La Serie 388.000 (1,7%). Sul Nove Australia 265.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.251.000 (17,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.772.000 (7,6%). Su Rai2 Tg2 Post 1.259.000 (5,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.029.000 (4,6%) nella prima parte e 1.098.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai3 Nuovi Eroi 1.145.000 (5,3%), Un Posto al Sole 1.834.000 (7,9%). Su Italia1 CSI 1.056.000 (4,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 533.000 (2,3%). Su Tv8 Guess My Age 515.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.935.000 (24,8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.253.000 (14,8%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 427.000 (4,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 582.000 (16,3%). Su Rai2 Fuori Tema 537.000 (3,9%), I Lunatici 180.000 (2,2%). Su Rai 3 In Barba a Tutto 741.000 (4,9%), Tg3 Linea Notte 486.000 (5,7%). Su Italia1 Poliziotto in Prova 494.000 (5,6%). Su Rete 4 Jenny’s Wedding 165.000 (3,3%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 11:09

