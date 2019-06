Ascolti Tv 31 maggio 2019, super Ballando. Milly si migliora ancora: 4,7 milioni e oltre il 26% di share

Ascolti Tv di venerdì 31 maggio 2019. Su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle 2019 con Milly Carlucci e Paolo Belli, è stata vista da il 18,8% con 4,2 milioni di spettatori nel segmento Tutti in Pista e oltre 4,7 milioni pari al 26,4% di share nel programma, migliorando il risultato dell’anno scorso (3,9 milioni e il 24,7%). Su Canale 5 Speciale Ciao Darwin Darwin di Donatello è stato seguito da 2,7 milioni e 16,4%. Su Rete4 Quarto Grado 6,2%. Su La7 Propaganda Live 5,4%. Su Rai2 Iron Man 3 5,2%. Su Rai3 Smetto quando Voglio 3,7%, su Italia 1 Knock Knock 3,3%. Su Tv8 4 Hotel 1,1% mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,9%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 4,2milioni il 19,1%. Su Rai3 Rai Pipol 6,5% e Un Posto al Sole 7,3%. Su La7 Otto e Mezzo 7,2%, Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su Rai2 Tg2 Post 3,8%. Su Italia1 CSI 3,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4 milioni e il 25,3%, su Canale 5 Caduta Libera 3,4 milioni e 22%. Al pomeriggio 23,1% su Rai2 per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Sabato 1 Giugno 2019, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA