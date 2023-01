Ascolti Tv 31 dicembre 2022, Mattarella quasi 10 milioni a reti unificate, Amadeus si ferma a 5 milioni

Ascolti tv 31 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 21:36 alle 1:45, ha conquistato una media di 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share. Su Canale5 Capodanno in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha coinvolto una media di 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Un anno fa, il 31 dicembre 2021, su Rai1 L’Anno che Verrà - in onda dalle 20.53 alle 24.55 – conquistò 6.453.000 spettatori di media pari al 33.3% di share: con il picco di mezzanotte di 9.999.000 ascoltatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.50 alle 25.33, ottenne 3.055.000 spettatori pari al 16.7% di share (picco 24.02: 4.742.000 spettatori). Così le altre reti: su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo 1.286.000 (8.1%). Su Rai2 il classico Gli aristogatti 1.094.000 (6.8%). Su Italia1 Mrs. Doubtfire Mammo per sempre 818.000 (5.2%). Su Rete4 Controcorrente 345.000 (2.2%). Su Tv8 La famiglia Addams 311.000 (2%). Su Iris Rivelazioni 282.000 (1.8%). Su La7 Sherlock 201.000 (1.4%). Sul Nove Robin Hood La leggenda 168.000 (1.1%).

In fascia Access Prime Time il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, dalle 20:30 alle 20:46, è seguito su Rai1 da 4.994.000 spettatori (31.6%), su Canale5 da 2.915.000 spettatori (18.4%), su Rai2 da 625.000 spettatori (3.9%), su Rai3 da 819.000 spettatori (5.2%). Questi gli ascolti di un anno fa, il 31 dicembre 2021: su Rai1 6.336.000 spettatori (30.8%), su Canale5: 3.591.000 (17.5%), su Rai2: 847.000 (4.1%), su Rai3 1.129.000 (5.5%) e su Rete4: 410.000 (2%). Così gli altri programmi: a seguire su Rai1 Addio a Benedetto XVI 3.284.000 (20.8%). Su La7 In Onda 497.000 (3.2%). Su Tv8 4 Ristoranti 431.000 (2.7%). Su Rete4 la presentazione di Controcorrente 369.000 (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 274.000 spettatori (1.7%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA