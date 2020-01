Ascolti Tv 31 dicembre 2019, oltre 9,3 milioni (share 54,8%) in totale per Mattarella. Per Amadeus 4,7 milioni e 31,8%

Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019. Su Rai1 L’Anno che Verrà ha registrato una media di oltre 4,7 milioni di spettatori pari al 30,4% di share nelle prime 4 ore, poi 2,8 milioni (31,8%) nell’ora successiva. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.47 alle 25.59, è stato seguito da 2,7 milioni pari al 19,4% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti 6,9%. Su Italia 1 Ghostbusters Acchiappafantasmi 4,9%. Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 8,6%. Su Rete4 Harvey 1,2%. Su La7 Un Povero ricco 2,2%. Su Tv8 il Cirque du Soleil 2%, sul Nove Earthflight Sorvolando il Pianeta 1,1%.



Nella fascia Access Prime Time il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica a reti unificate è stato ascoltato in totale da 9.327.000 spettatori (54,8% di share) così suddiviso secondo i canali: 4.905.000 spettatori (28,8%) su Rai1, da 560.000 (3,3%) su Rai2, da 834.000 (4,9%) su Rai3, da 514.000 (3%) su Rete4 e da 2.514.000 (14,8%) su Canale5.



Su Rete4 Stasera Italia 4,9% e su Tv8 Guess my Age 2,6%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.385.000 spettatori (25,6%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 2,5 milioni con il 14,9%. Mercoledì 1 Gennaio 2020, 11:47

