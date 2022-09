Ascolti Tv 31 agosto 2022, su Rai1 Poli Opposti attira share. E su Tv8, Rtl 102.5 e Sky si balla

Ascolti del 31 agosto 2022 in Prima Serata su Rai1 il film Poli Opposti con Luca Argentero e Sarah Felberbaum ha conquistato una media di 2.392.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Canale5 la serie La Mantide chiude con 904.000 spettatori (9,6%). Su Italia1 il film 2 Fast 2 Furious 1.097.000 (7,1%). Su Rai2 il film Mai fidarsi di una bionda in prima tv 693.000 (4,3%). Su Rai3 Italia-Cina valevole per i Mondiali di Pallavolo Maschile 861.000 (5,3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 693.000 (5,4%). Su La7 La Corsa al Voto 470.000 (3,1%). Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 519.000 (3,6%) che poi con la simultanea su Sky1 raggiunge il 4,3% (percentuale alla quale vanno aggiunti i dati in radiovisione dei canali Rtl 102.5). Su Sky Sport la partita di Serie A Juventus-Spezia 599.000 (3,6%). Sul Nove il film Attacco al Potere 443.000 (3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.495.000 (20,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.478.000 (14,3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.173.000 (6,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 952.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 937.000 (5,6%). Su La7 In Onda 965.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente 772.000 (4,5%) e 871.000 (5%). Su Rai2 Tg2 Post 799.000 (4,6%). Su Tv8 4 Hotel 395.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 303.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.439.000 (26,6%). Su Canale5 Caduta Libera 2.250.000 (18,1%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.964.000 (14,3%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 671.000 (10,1%). Su Rai2 lo speciale sportivo 497.000 (5,3%). Su Italia1 Pressing Speciale 346.000 e 7% (Highlights 561.000 e 6,3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 282.000 (2,4%). Su Rete4 Animali notturni 111.000 (3,1%). Su La7 Herzog incontra Gorbaciov 132.000 (2,3%).

