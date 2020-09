Ascolti Tv 31 agosto 2020, la calda estate di Veronica ed Elisabetta

Ascolti Tv lunedì 31 agosto 2020. Su Rai1 la replica de La Classe degli Asini, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna, supera i 3 milioni di spettatori e vince la prima serata con il 15% di share. Su Canale 5 cresce fino all’11,6% la miniserie L’Ora della Verità. Su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri fa un buon 8,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro all’esordio stagionale ottiene il 6,8% di share. Su Rai3 Presa Diretta il 5,4%. Su Rai2 Hawaii Five-0 il 4,9% e NCIS New Orleans il 4,5%. Su Tv8 il finale di stagione di Gomorra 2 registra il 3,4%. La7 Eden Un Pianeta da Salvare in replica il 2,1%. Sul Nove Il segno della libellula Dragonfly il 2,7%.



In fascia access prime time vince su Rai1 Techetechetè (16,7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,9%. Tra i programmi di approfondimento va forte Veronica Gentili su Rete4 con Stasera Italia News 1.424.000 spettatori (6,6%) nella prima parte e 1.550.000 (6,9%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.257.000 (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 948.000 e il 4,2%. Tra i game show da notare il successo di Corsi contro Papi: su Tv8 la prima puntata della nuova edizione di Guess My 494.000 spettatori con il 2,2%. Sul Nove l’esordio di Deal With It Stai al Gioco 504.000 spettatori e 2,3%.



Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.024.000 spettatori (23,8%). Su Canale 5 la replica The Wall 14,6%. Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 11:23

