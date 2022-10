Ascolti Tv 30 ottobre 2022, vince Mina Settembre, bene Fazio, va forte Linea Verde, Liorni chiude alla grande

Ascolti del 30 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Mina Settembre 2 ha conquistato una media di 4.241.000 spettatori pari al 24,7% di share (primo episodio 4.381.000 – 23,6%, secondo 4.093.000 – 26,2%). Su Canale 5 Greenland 1.887.000 (10,9%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 1.970.000 (10,4%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo 1.076.000 (7,3%). Su Tv8 il Gran Premio di F1 del Messico 1.142.000 (7,1%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 910.000 (5,2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 801.000 (4,2%) e Blue Bloods 551.000 (3%). Su Rete4 Zona Bianca 645.000 (4,8%). Su La7 Non è l’Arena 510.000 (3,8%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 304.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.340.000 (22,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.532.000 (13,3%). Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.481.000 (8%). Su Rete 4 Controcorrente 956.000 (5,1%) e 895.000 (4,7%). Su La7 In Onda 718.000 (3,8%). Sul Nove Little Big Italy 420.000 (2,3%). Su Tv8 Tv8 Sport 255.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena chiude alla grande con 4.428.000 spettatori e 26,7% di share. Su Canale 5 Caduta Libera 2.720.000 (16,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 727.000 e 5,3% (Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 626.000 – 3,9%) e NCIS New Orleans 422.000 (2,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.344.000 (13,6%). Su Italia 1 NCIS 689.000 (4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 731.000 (4%). Su Tv8 le Prove del GP 303.000 (2%). Su La7 Uozzap! 293.000 (1,7%). Così i tiggì delle 20: Tg1 4.652.000 (25,3%), Tg5 3.631.000 (19,6%).

Nel daytime su Rai1 Unomattina In Famiglia 1.488.000 (23,6%), Santa Messa 1.358.000 (21,1%), Angelus 2.041.000 (23,8%), Linea Verde sfiora i 3 milioni di media 2.971.000 (24,9%), Domenica In nei vari segmenti: 2.175.000 (17,5%), 2.354.000 (20%), 1.987.000 (19,4%) e 1.760.000 (17,5%). Da Noi… A Ruota Libera 1.936.000 (15,9%). Su Canale 5 Amici 2.515.000 (22,7%), Verissimo 2.375.000 (23,1%) e 2.376.000 (19%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.117.000 (10,1%) e 789.000 (8%), Kilimangiaro 785.000 (6,8%) e 1.227.000 (9,4%). Su Rai2 Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura 504.000 (5,4%), Il Provinciale 428.000 (3,6%), Vorrei dirti Che con Elisa Isoardi 247.000 (2,3%) e Domenica Dribbling 131.000 (1,3%), 149.000 (1,5%) e 422.000 (3,8%) la parte in cui diventano protagonisti assoluti Paola Ferrari e Adriano Panatta.

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 745.000 (9,6%). Su Canale 5 L’Intervista 949.000 (12%), Tg5 Notte 325.000 (8,4%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 535.000 (6%). Su Italia1 Pressing 479.000 (5,4%), 440.000 (9,6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 497.000 (7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA