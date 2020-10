Ascolti Tv 30 ottobre 2020, Carlo Conti super anche da casa

Carlo Conti ha condotto la settima puntata di Tale e Quale Show in smart working, essendo in quarantena. Grande professionalità apprezzata sui social in tempo reale con numerosi complimenti e messaggi di stima e una serata straordinaria apprezzata dal pubblico a casa: boom d’ascolti su Rai1 con 3.813mila spettatori e in sovrapposizione Tale e Quale ottiene il 17.8% di share battendo il Grande Fratello Vip (16.8% ) che sta andando fortissimo. Nella serata da registrare il successo di Striscia (oltre 5 milioni) su I Soliti Ignoti. In fascia access continua la crescita di Tg2 Post (1.557.000 telespettatori, share 5.7%.).

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA