Ascolti Tv 30 ottobre 2019, Volevo fare la rockstar parte dal 6,7%

Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre 2019. Su Rai1 The Help 2,9 milioni di spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale 5 Titanic Seconda Parte 2,3 milioni e 10,3%. Su Rai2 la prima puntata della fiction Volevo Fare la Rockstar 1,7 milioni e il 6,7%. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice 5,3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2,2 milioni pari ad uno share del 10,5%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,4%. Su La7 JFK Un Caso ancora Aperto 2,2%. Su Tv8 X Factor 3%, sul Nove L’Assedio con Daria Bignardi 1,3%. Su Sky Sport Serie A Napoli-Atalanta 3,5% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora i 5 milioni di media con il 19,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia vicinissima ai 4 milioni con uno share del 15,4%. Su Italia1 CSI Miami 4,2%. Su Rai3 That’s Amore 4,3% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 5,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (22,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,8 milioni con il 18,8% di share. Nel DayTime va forte Mattino Cinque (17,3%) che supera Storie Italiane (16,7%). L’Aria che Tira 7,3%, La Vita in diretta 15,4%, Pomeriggio Cinque 16,9%, La Prova del cuoco 13%, Vieni da Me 12,5%, Forum 18,5%, Detto fatto 4,7%, Geo 12,1%, Lo sportello di Forum 7,2%. In seconda serata Porta a Porta 11%, Tiki Taka 6,5%, Novantesimo minuto 7,2%, Linea Notte 7,5%. Gioved√¨ 31 Ottobre 2019, 11:23

