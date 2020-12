Ascolti Tv 30 novembre 2020: Tg1, L'Eredità e Soliti Ignoti i tre programmi con più pubblico

Ascolti Tv lunedì 30 novembre 2020. Su Rai1 la fiction Vite in Fuga è stata seguita da una media di 4.721.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip - in onda dalle 21.51 alle 25.15 - ha conquistato la media di 3.560.000 spettatori pari al 20,5% con il picco di share nel Grande Fratello Vip Night di 31,6% (1.696.000). Su Rai3 Report 2.648.000 (10,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 980.000 (5%). Su Italia 1 Oblivion 1.146.000 (4,7%). Su Rai2 Boston Caccia all’Uomo 943.000 (3,8%). Sul Nove Transporter: Extreme 446.000 (2,2%). Su La7 La Partita di Maradona 471.000 (1,9%). Su Tv8 Lo Hobbit Un Viaggio Inaspettato 289.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.012.000 (17,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.700.000 (16,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.232.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.471.000 (5,3%) nella prima parte e 1.216.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.116.000 (4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.313.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.902.000 (6,7%). Su Italia1 CSI 1.226.000 (4,4%). Su TV8 Guess my Age 670.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 623.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.366.000 (23,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.786.000 (17,1%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 768.000 (3,7%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.573.000 (15%). Il Tg1 delle 20 inchioda davanti alla tv 6.174.000 spettatori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 11:09

