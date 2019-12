Ascolti Tv 30 novembre 2019, De Filippi inaffondabile ma Rai1 ha Una Storia da Cantare (format autoprodotto)

Ascolti Tv sabato 30 novembre 2019. Superare Tú Sí Que Vales con Maria De Filippi su Canale 5 è un’impresa titanica e impossibile (ieri sera ha raccolto davanti al video una media di quasi 5,2 milioni di spettatori pari al 28,1% di share), tuttavia Rai1 ha allestito tre serate del sabato sera con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, dedicate ad altrettanti grandi della musica italiana come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Un nuovo format, produzione Rai, che ha centrato tutti gli obiettivi che si era preposta il direttore della rete Teresa De Santis, cioè cultura, qualità, servizio pubblico e innovazione. Ebbene Una Storia da Cantare ha chiuso il trittico di serate in diretta con una media di oltre 3,5 milioni di spettatori pari al 18,1% di share. Un successo per Rai1, visto che il 18% è frutto di una produzione interna e supera alcune di quelle esterne degli ultimi anni tipo facendo risparmiare all’azienda bei soldi. Qualche esempio? Ti Lascio una Canzone (16,6%-Ballandi), Dieci cose (11,5%-Magnolia), Celebration (12%-No Panic), Portobello (16,4%-Magnolia)



Su Rai2 NCIS 4% e Instinct 3,4%. Su Italia 1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio 6,7%. Su Rai3 Città Segrete 6,2%. Su Rete4 Bernadette: Miracolo a Lourdes 3,5%. Su La7 The Queen La Regina 1,8%. Su Tv8 A Christmas Melody 1,8%. Su Nove Un Pugno di Eroi 1,1%. Su Rai4 Narcos 1%, su Iris Seven 1,9%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 I Soliti Ignoti 22,5% con oltre 5 milioni. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4 milioni e 17,9%. Su Rai2 Battute? 2,6%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7%. Su Italia 1 CSI Miami 5,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5,2%. Su La7 Otto e Mezzo 4,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1,5%



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,4 milioni (24%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,2 milioni (17,5%). Su Rai2 il Sorteggio per gli Europei 2020 4,3%. Al pomeriggio Italia Sì con Sanremo Giovani supera 1,4 milioni (10,6%). Su Canale5 Amici di Maria De Filippi sfiora i 3 milioni con il 20,8%, Verissimo 2,5 milioni e oltre con il 20%.



In seconda serata bella intervista su Rai1 di Pierluigi Diaco all’ospite Paolo Bonolis: Io e Te di Notte 10,1% di share. Domenica 1 Dicembre 2019, 12:38

