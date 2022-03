Ascolti Tv 30 marzo 2022, al pomeriggio oltre 3 milioni di spettatori guardano Uomini e Donne

Ascolti del 30 marzo 2022. In prima serata su Rai1 il film Green Book è stato seguito da 2.725.000 spettatori (13,4%). Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.41 – la seconda puntata di Ultima Fermata con Simona Ventura 1.892.000 (11%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.117.000 (10,6%). Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.601.000 (9,9%). Su Rete4 Controcorrente 771.000 (4,5%). Su Rai2 la serie Volevo fare la Rockstar 1.011.000 (4,8%). Su La7 Atlantide 635.000 (4,1%). Sul Nove Shooter 647.000 (3,2%). Su Tv8 l’esordio della fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima 469.000 (1,9%) nel primo episodio e 460.000 (2,2%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.887.000 (19,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.746.000 (15,2%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.544.000 (6,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.226.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.662.000 (6,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.796.000 (7,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.112.000 (4,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.061.000 (4,4%) e 1.102.000 (4,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 463.000 (1,9%). Su Tv8 Guess My Age 390.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.781.000 (25,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.730.000 (19,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 647.000 (8,8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 481.000 (9,9%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 535.000 (6,6%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 349.000 (2,7%), Paradise 146.000 (2,3%). Su Italia1 Miracle Workers 364.000 (7,8%) e 264.000 (7,2%). Su Rete 4 il film Mio Fratello è Figlio Unico 134.000 (3,1%). Sul Nove Solo 2 Ore 164.000 (2,4%). Su Tv8 le repliche della fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima: primo episodio 206.000 (1,3%), secondo 110.000 (1,1%).

Nel daytime al pomeriggio su Canale5 Uomini e Donne supera i 3 milioni di media (3.040.000 spettatori) con il 23,7% di share.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA