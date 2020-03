Ascolti Tv 30 marzo 2020, il Commissario Montalbano fa arrestare Harry Potter

Ascolti Tv lunedì 30 marzo 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio L’Altro Capo del Filo, replica dello scorso anno, ha conquistato oltre 6,3 milioni di spettatori di media pari al 21,5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice supera la media di 4,7 milioni con il 16,3%. Su Rai3 Report sfiora i 3,1 milioni con il 10%. Su Canale 5 il film Matrimonio a Parigi 2,6 milioni e il 9,3% di share. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 4,4%. Su Rai2 la replica di Stasera Tutto è Possibile 3,9%. Su La7 Pearl Harbor 3,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,4%. Sul Nove Little Big Italy 1,4%. Su Iris Invasion 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti 5,8 milioni e il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 5,7 milioni e il 17,9%. Su Rai2 Tg2 Post 4,2%. Su Italia1 CSI 5,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,7% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%. Su La7 Otto e Mezzo 8,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,2%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,2%. Nel Preserale si va vanti a repliche. Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,8 milioni (19,2%). Su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (18,1%). Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 11:49

