Ascolti Tv 30 maggio 2023, in 2,9 milioni "Con il Cuore nel Nome di Francesco"

Ascolti Tv martedì 30 maggio 2023, in prima serata su Rai1 "Con il Cuore nel Nome di Francesco" ha conquistato una media di 2.899.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale 5 il film Yesterday è stato visto da una media di 1.363.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 la replica di "Nudi Per la Vita" 506.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 la replica di "Max Angioni Miracolato" 959.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 CartaBianca 962.000 spettatori pari a share del 6%. Su Rete4 Fuori dal Coro 987.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 diMartedì 1.241.000 spettatori con share del 7.6% mentre "diMartedì Più" 335.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi 513.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove 'The Expatriate In fuga dal nemico' 371.000 spettatori con il 2.1%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.914.000 spettatori con il 21.4%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.494.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.551.000 (18.8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA