Ascolti Tv 30 maggio 2022, L'Isola sfiora la media del 20% e si stacca dagli altri

Ascolti del 30 maggio 2022 in prima serata su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.44 alle 25.11, è stata seguita da una media di 2.453.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Rai1 La Fortuna, in onda dalle 21.35 alle 23.52, 2.231.000 (13,3%). Su Rai3 Report 1.842.000 (10,2%). Su Rai2 risale Made in Sud 1.067.000 e 7% (il programma con Lorella Boccia e Clementino è entrato nella top ten di RaiPlay, posizionandosi al 9° posto). Su Italia 1 Overdrive 1.182.000 (6,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 744.000 (5,2%). Su La7 Yellowstone 320.000 (2%). Sul Nove È già Ieri 320.000 (1,7%). Su Tv8 Gomorra La Serie 282.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.699.000 (23,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.559.000 (17,9%). Su Rai3 La Gioia della Musica 970.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.491.000 (7,5%). Su Italia1 NCIS 1.293.000 (6,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.514.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 825.000 (4,4%) e 828.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 778.000 (3,8%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 442.000 (2,3%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 310.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.711.000 (26,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.796.000 (20,7%).

In Seconda serata su Rai1 Via delle Storie 444.000 (6,4%). Su Rai2 Re Start 258.000 (5,1%). Su Italia1 Torque 516.000 (5,2%). Su Rai3 Dilemmi 839.000 (7,2%), Tg3 Linea Notte 441.000 (6,6%). Su Rete4 Motive 143.000 (3,8%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 10:37

