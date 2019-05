Ascolti Tv 30 maggio 2019. Vince il Giudice Meschino. Hunziker e Ventura in calo. Bene Del Debbio e Formigli

Ascolti Tv di giovedì 30 maggio 2019. Su Rai1 il film tv in replica Il Giudice Meschino con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è stato visto da quasi 4,5 milioni di media spettatori, pari al 22,4% di share. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now è stata seguita da 2,4 milioni e dal 13,9%. Su Rai2 la semifinale di The Voice 7,5%. Su Italia 1 Lethal Weapon 4%. Su Rai3 il playoff di Serie B Cittadella-Verona 3,2%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 6,1%. Su La7 Piazza Pulita con Corrado Formigli 6,5%. Su Tv8 X Men L’Inizio 3%. Sul Nove Fantozzi contro Tutti 2%.



Nella fascia Access Prime Time Soliti Ignoti oltre 5 milioni e 21,7%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 17,4%. Su La7 8,3% per Floris al posto della Gruber a Otto e Mezzo. Nel Preserale L'Eredità 25,2%, Caduta Libera 22,3%. In seconda serata vince Porta a Porta con il 12,5%.

